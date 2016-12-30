Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Uluslararası organizasyonların en golcü ismi Ronaldo

- Real Madrid'in forvet oyuncusu Ronaldo, 24 golle "2016'nın uluslararası turnuvalardaki en skorer futbolcusu" oldu - Üçüncü kez listenin zirvesine yerleşen Portekizli futbolcuyu, 21 golle Barcelona'dan Messi takip etti

Uluslararası organizasyonların en golcü ismi Ronaldo


ANKARA (AA) - Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFFHS) "2016'nın uluslararası turnuvalardaki en golcü futbolcusu" sıralamasında, 24 golle zirvede yer aldı.

IFFHS'nin 1 Ocak-31 Aralık 2016 dönemindeki "milli maçların yanı sıra kıta içi ve kıtalar arası resmi kulüp organizasyonlarında atılan goller"i dikkate alarak yaptığı değerlendirmeye göre, 13'ü milli takım, 11'i de kulüp formasıyla 24 gole imza atan Ronaldo, "2016'nın uluslararası turnuvalardaki en golcü futbolcusu" unvanını aldı.

Portekiz Milli Takımı'nın ilk kez Avrupa şampiyonu olmasında önemli rol oynayan Ronaldo, 25 gol kaydettiği 2013 ve 20 kez fileleri havalandırdığı 2014'ten sonra bu yıl da zirveyi kimseye bırakmadı.

31 yaşındaki futbolcuyu, 21 golle Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi izledi. Paris Saint-Germain'den Uruguaylı Edinson Cavani ve El-Quwa El-Jawiya'dan Iraklı Hammadi Ahmed ise 16'şar golle 3'üncü sırayı paylaştı.

Listenin ilk 5 basamağında şu isimler bulunuyor:



OyuncuÜlkeKulüpMilli takım golleriKulüp golleriToplam1Cristiano RonaldoPortekizReal Madrid (İspanya)1311242Lionel MessiArjantinBarcelona (İspanya)813213Edinson Cavani
UruguayParis Saint-Germain (Fransa)9716 Hammadi Ahmed IrakEl-Quwa El-Jawiya (Irak)016165Robert Lewandowski PolonyaBayern Münih (Almanya)8715
İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoFutbolGolIFFHS
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.