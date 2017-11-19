Uluslararası Parlamenterlerarası Futbol Turnuvası sona erdi

ANTALYA (AA) - Uluslararası Parlamenterlerarası Futbol Turnuvası'nda Romanya Parlamento takımını 2-0 yenen TBMM Parlamenterler futbol takımı şampiyon oldu.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da dün başlayan turnuvada, Türkiye, Gürcistan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Ukrayna parlamentolarının takımları mücadele etti.

Turnuvanın son gününde oynanan final karşılaşmasında, TBMM Parlamenterler futbol takımı ile Rumen parlamenterlerin oluşturduğu takım karşı karşıya geldi.

Konuk ekibi 2-0'lık skorla mağlup eden TBMM Parlamenterler futbol takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

Final karşılaşmasının 12 ve 36'ncı dakikasında Saffet Sancaklı'nın attığı gollerle TBMM Parlamenterler takımı 2-0 öne geçti. Maçın 39'uncu dakikasında Romanya takımından Dimitrika, attığı golle skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 sona erdi.

TBMM Parlamenterler takımında AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Adana Milletvekili Taner Dağlı, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal, eski milletvekilleri Adem Tatlı, Mevlüt Akgün, Mehmet Geldi, Osman Ören ve Saadettin Aydın forma giydi.

Romanya takımının başında ise bir dönem Samsunspor ve Gaziantepspor da antrenörlük yapan Gheorghe Multescu teknik direktör olarak sahaya çıktı.

Günün diğer maçında ise Polonya ve Ukrayna karşılaştı. Ukrayna'yı 2-1 yenen Polonya, turnuvada 3'üncülüğü elde ederken Ukrayna ise 4'üncü oldu. Turnuvada Gürcistan 5, Macaristan ise 6'ncı sırayı elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupalarını Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat verdi.