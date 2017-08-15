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Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası

- Denizli'de beşincisi düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 59 pilot uçuş yaptı

Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası


DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası başladı.

Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'na çıkan paraşütçüler sabah erken saatlerde alana gelerek uçuş hazırlıklarını tamamladı. Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonaya katılan pilotlar uçuşlarını gerçekleştirdi.

Gökyüzünde renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaylacık Dağı'nda bu yıl beşincisi gerçekleştirilen etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi olduğunu söyledi.

Denizden yüksekliği 2 bin 150 metre olan tepeden çok sayıda pilotun havalandığını ifade eden Arslan, "Birçok paraşütseverimiz dün deneme uçuşlarını başarılı bir şekilde yaptı. Bugün de 15'i yurt dışından olmak üzere 59 sporcu başarılı bir şekilde atlayışlarını gerçekleştirdi. Genellikle Rusya'dan sporcularımız var. İnşallah kazasız belasız yarışmamızı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Gelecek yılında Aksaray'da Dünya Şampiyonası yapılacağını aktaran Arslan "Çameli olarak 2018-2019'da ilk önce ön Dünya Kupası yapmaya talibiz. Yamaç paraşütünün en üst kategorisindeki yarışmayı Çameli Yaylacık Dağı'nda inşallah yapacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, organizasyona verdikleri destek için Çameli Kaymakamlığı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Sporculardan İsa Dal, yarışmanın güzel başladığını, pistin dört tarafa uçuş yapılabilen ender pistler arasında olduğunu belirtti.

Yarışmacılardan Serdar İlker ise Türkiye'de pek çok pistte uçuş gerçekleştirdiğini, bu bölgenin ulusal düzeyde yarışma düzenlemek için uygun bir yer ve uçuş kalitesi bakımından çok önemli olduğunu ifade etti.

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