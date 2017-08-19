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Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası final uçuşlarıyla devam ediyor.Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda 15 Ağustos Salı günü başlayana...

Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası sürüyor


DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası final uçuşlarıyla devam ediyor.

Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda 15 Ağustos Salı günü başlayana şampiyonanın son gününden gününde paraşütçüler sabah erken saatlerde alana geldi.

Uçuş hazırlıklarını tamamlayan pilotlar pist alanından uçuşlarını yapıyor.

Zaman zaman gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan yarışmacılar, yaklaşık 3 saat havada kaldıktan sonra belirlenen noktalara iniş yapacak.

Öte yandan, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olabilecek olumsuzluklara karşı alanda hazır bekliyor.


- Birincilere ağırlığınca fasulye verilecek


Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaylacık Dağı'nda bu yıl beşincisini düzenledikleri şampiyonanın şimdiye kadar çok güzel ve sorunsuz sürdüğünü söyledi.

Yarışmanın bugün yapılan final uçuşlarıyla sona ereceğini belirten Arslan, şimdiden gelecek yılın organizasyonu için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Yarışmada birinci gelen sporcuya kilosu kadar kuru fasulye, ikinciye ceviz, üçüncü ve diğer dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

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