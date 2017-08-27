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Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başlıyor

- Ay-yıldızlı takım, Çekya ile Belçika maçları için yarın İstanbul'da toplanacak

Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başlıyor


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 31 Ağustos'ta deplasmanda Çekya ile yapacağı hazırlık maçı, 5 Eylül'de deplasmanda Belçika ile oynayacağı 2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme müsabakasının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, yarın Le Meridien Otel Etiler İstanbul'da toplanacak ve ilk antrenmanını Kasımpaşa'nın Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleştirecek.
Ümit Milli Takım'ın Çekya ile 31 Ağustos Perşembe günü Prag'daki Pratelstvi Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın başlama saati TSİ 19.00.
Türkiye ile Belçika arasında 5 Eylül Salı günü TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma ise Leuven kentindeki Dan Dreef Stadı'nda oynanacak.

- Aday kadro

Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Utku Yuvakuran, Orkan Çınar (Beşiktaş), Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Alperen Babacan (Akhisar Belediyespor), Mehmet Zeki Çeli̇k (İstanbulspor), Fethi Özer (Hacettepe), Merih Demi̇ral (Sporting Lizbon II), Yusuf Yalçın Arslan, Barış Alıcı, Alican Özfesli̇ (Altınordu), Doğan Erdoğan (LASK Linz), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Umut Bozok (Nimes Olympique), Ahmethan Köse (Fenerbahçe).
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Anahtar Kelimeler:
Ümit Milli Futbol TakımıFutbolÇekyaBelçika
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