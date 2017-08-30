Ümit millilerin rakibi Çekya

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Çekya ile hazırlık maçı oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın, Çekya ile başkent Prag'daki Pratelstvi Stadı'nda oynayacağı karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.
Ümit Milli Takım, 2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 5 Eylül Salı günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Utku Yuvakuran, Orkan Çınar (Beşiktaş), Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Alperen Babacan (Akhisar Belediyespor), Mehmet Zeki Çeli̇k (İstanbulspor), Fethi Özer (Hacettepe), Merih Demi̇ral (Sporting Lizbon II), Yusuf Yalçın Arslan, Barış Alıcı, Alican Özfesli̇ (Altınordu), Doğan Erdoğan (LASK Linz), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Umut Bozok (Nimes Olympique), Ahmethan Köse (Fenerbahçe).