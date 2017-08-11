Ümraniyespor'da transfer

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, İsveç'in AFC Eskilstuna takımından Türk asıllı İsveçli kaleci Cem Alpek'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki file bekçisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
11 Ağustos 2017 Cuma 18:20
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, İsveç'in AFC Eskilstuna takımından Türk asıllı İsveçli kaleci Cem Alpek'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki file bekçisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.