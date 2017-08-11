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Ümraniyespor'da transfer

- İstanbul temsilcisi, Türk asıllı İsveçli kaleci Cem Alpek'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattı

Ümraniyespor'da transfer


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, İsveç'in AFC Eskilstuna takımından Türk asıllı İsveçli kaleci Cem Alpek'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki file bekçisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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AFC EskilstunaCem AlpekFutbolİsveçTFF 1. LigÜmraniyespor
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