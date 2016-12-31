"Umuyorum 2017'nin şampiyonu barış ve Fenerbahçe olur"





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel, ligin ikinci yarısında şampiyonluğa doğru ilerleyeceklerini belirtti.

Volkan, kulüp dergisinin ocak ayı sayısında yer alan röportajında, lige kötü başladıklarını ancak ilk bölümün ortalarına doğru iyi toparladıklarını vurgulayarak, "Takım olarak kendimize geldik ve gerçek gücümüzü göstermeye başladık. Rakiplerimize göre maçtan kopmayan bir yapıya sahibiz. Sezon ortası kampıyla beraber, kazandığımız maçların ikinci yarıda devamını getirerek, şampiyonluğa doğru ilerleyeceğiz. Umuyorum 2017 yılının şampiyonu barış ve Fenerbahçe olur." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk bölümünde en zorlu geçen maçın Manchester United karşılaşması olduğunu aktaran 35 yaşındaki futbolcu, "İlk yarının en sürpriz sonucunu aldığımız maç 3-3 biten Kayserispor müsabakasıydı. En keyif veren maç ise evimizde oynadığımız Feyenoord karşılaşmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Krasnodar'ı eleyecek güçte olduklarını belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Krasnodar, Rus Ligi'nin başarılı ve istikrarlı takımlarından biri. Turu geçtikten sonra, yine bizden kaynaklı olmayan talihsizlikler yaşamazsak üst turlarda varlığımızı hissettireceğiz. Hangi turda, hangi statta mücadele edersek edelim, hedefimiz her zaman kupaya ulaşmak olacak."

Tecrübeli kaleci, teknik direktör Advocaat'ın takıma geldiği andan itibaren farkını ortaya koyduğunu, Hollandalı teknik adamın disiplini ve düzeniyle takıma çok şey kattığını ve işleri yoluna koyduğunu bildirdi.

Volkan Demirel, 2016 yılını dünya genelinde güzel anılarla kapatamadıklarını vurgulayarak, yeni yılın sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesini diledi.





