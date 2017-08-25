



TAIPEI (AA) - VOLKAN KAŞİK - Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'na bu yıl ilk kez dahil edilen wushuda tarihi bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayvan'ın başkenti Taipei'de düzenlenen 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'na (Universiade) en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Universiade'dan madalyalarla döneceğiz." dedi.

Oyunlara Halil Kalaycı, Mehmet Demirci, Sinan Gümüştekin, Yavuz Selim Kazancı, Elif Akyüz, Şeyma Urhan, Nadide Nur Akkaya, Göknur Yaşin Dündar olmak üzere 8 sporcuyla katıldıklarını aktaran Akyüz, "Türkiye olarak wushuda çok iyi durumdayız. 8 sporcumuzun tamamından şampiyonluk bekliyoruz. Eğer bir sürpriz olmazsa Allah'ın izniyle bu başarıları elde edeceğiz. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Allah'ın izniyle Türkiye'ye güzel haberlerle döneceğiz." diye konuştu.





- "Türkiye, dünyaya liderlik yapıyor"





Abdurrahman Akyüz, wushunun 5 bin yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen olimpiyatlarda yer alamadığını anlatarak, bu branşın olimpiyatlarda ana dal olarak yer alma mücadelesi verdiklerini kaydetti.

Wushunun olimpiyatlarda yer alması için Türkiye'nin de mücadele ettiğini vurgulayan Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, wushunun dünyadaki siyasi olarak en güçlü ülkelerinden biri. Türkiye, wushuya hizmet mücadelesinde dünyaya liderlik yapıyor. Bu branşın olimpiyatlarda yer alması konusunda da çok büyük çabalarımız oldu. Dünya şampiyonasına 2 kez ev sahipliği yaptık. Bu sporun olimpiyatlara dahil olması ve gözlemcilerin iyi raporlar vermesi için en iyi şekilde şampiyonalarımızı tamamladık ve bu konuda tüm dünya ülkelerinden tam not aldık. Türkiye wushunun gelişmesi konusunda büyük çabalar sarf ediyor ve diğer ülkelere destek veriyor. Türkiye ayrıca wushunun Çin'de de gelişmesi ve en öndeki spor olması noktasında ayrı bir politika ve çalışma yürütüyor."