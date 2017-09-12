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Ürdün'de Suriyelilere futbol sahası açıldı

- Ürdün Futbol Federasyonu ve Batı Asya Futbol Federasyonu Başkanı Prens Hüseyin ile UEFA Başkanı Ceferin, Ürdün'deki Zatari mülteci kampında bir futbol sahası açtı

Ürdün'de Suriyelilere futbol sahası açıldı

MAFRAK (AA) - Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) Başkanı ve Batı Asya Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin el-Hüseyin ile Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, Ürdün'deki Zatari mülteci kampında bir futbol sahası açtı.

Suriyeli mülteciler için açılan futbol sahasındaki törende, 200 Suriyeli çocuğun yanı sıra, UEFA Başkanı Ceferin, Fransa eski milli futbolcusu Christian Karembeu ve İsviçreli Lara Dickenmann top oynadı.

AA muhabirine konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Temsilcisi Stefano Severe, "Bu saha çocukların futbol oynaması ve üzerilerindeki baskının azalması için açıldı." dedi.

Bu projenin Ürdün'de bir ilk olduğunu aktaran Severe, benzer projelerin Ezrak ve Hadiga kamplarında da planlandığını ifade etti.

Suriye ile 375 kilometreden fazla kara sınırı bulunan Ürdün'de, yarısı mülteci statüsünde 1 milyon 300 binden fazla Suriyeli yaşıyor.

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FutbolSuriyeliÜrdün
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