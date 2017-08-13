Usain Bolt'un sakatlanması sonucu takımı yarışı tamamlayamadı

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 9. gününde, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı finali yapıldı.

Ramil Guliyev, Yiğitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes'ın temsil ettiği Türkiye, tarihinde ilk kez katıldığı 4x100 metre bayrak yarışı finalini 38,73'lük derecesiyle 7. sırada tamamladı.

Altın madalya Büyük Britanya'nın

Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot ve Nethaneel Mitchell-Blake'in temsil ettiği Büyük Britanya, 37,47'lik süresiyle altın madalya elde etti.

Mike Rodgers, Justin Gatlin, Jaylen Bacon ve Christian Coleman'ın yer aldığı ABD, 37,52'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Shuhei Tada, Shota Iizuka, Yoshihide Kiryu ve Kenji Fujimitsu'dan oluşan Japonya ise 38,04 ile bronz madalya kazandı.

sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı

Usain Bolt, Omar Mcleod, Julian Forte ve Yohan Blake'den oluşan Jamaika ise yarışı tamamlayamadı. Son 100 metreyi koşan olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Usain Bolt, sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı.

Bu şampiyonada 100 metrede bronz madalya kazanan Usain Bolt, böylece faal sporculuk hayatına üzücü bir şekilde veda etti.

Muhabir: Emre Doğan