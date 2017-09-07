Uşak'ta basketbol turnuvasının geliri şehit ailelerine bağışlanacak





UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Basketbol Turnuvası'nın geliri şehit ailelerine bağışlanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvanın 10-12 Eylül tarihlerinde Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halis Demir Spor Salonu'nda yapılacağını söyledi.

Turnuvaya Muratbey Uşak'ın yanı sıra Demir İnşaat Büyükçekmece ve Banvit'in katılacağı aktaran Erdoğan, gelirin şehit ailelerine bağışlanacağını ifade etti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, turnuvanın takımlar için önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu turnuva sayesinde kendi evimizde, seyircimiz önünde ilk kez sahaya çıkacağız. Tüm Uşak halkını üç gün sürecek turnuvaya davet ediyorum. " dedi.

Yeni sezonda ligde play-off hedeflediklerini belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"Şafak Edge ile Mutlu Demir küçük bir sakıtlık geçirdi. Onların haricinde takımda bir sorun yok. Birinci etap kamp çalışmalarımız çok verimli geçti. Bu sezon 12 yeni oyuncuyla başladık. Uyum sürecini kısa bir sürede atlatacağız. Hazırlık sürecini en iyi şekilde geçirip sezona hızlı başlamak istiyoruz. "

Turnuva, 10 Eylül Pazar günü saat 18.00'de Muratbey Uşak ile Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşması ile başlayacak.