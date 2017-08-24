Üsküdar Belediyespor Kulübü, tekne turuyla sezonu açtı





İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyespor Kulübü, yeni sezon öncesi tüm branşlardan sporcuların katılımıyla tekne turu düzenledi.

Üsküdar sahilinden belediyeye ait Valide Sultan gemisiyle boğaz turuna çıkan katılımcılara, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediyespor Kulübü Başkanı Mecit Çetinkaya ile çok sayıda yetkili de eşlik etti.

Geziye, kulüp bünyesinde faaliyet gösteren branşlardan sporcu, teknik adam ve yöneticilerden oluşan yaklaşık 350 kişi katıldı.





- Türkmen: "Bu moralle başarılı bir sezon geçireceğiz"





Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi sporcularına moral vermek amacıyla bir tekne turu düzenlediklerini söyledi.

Belediye olarak sporu tabana yayma anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Türkmen, "Bugün de burada sporcularımızın bir kısmını boğaz turuna çıkarıyoruz. Bayramdan sonra müsabakalar başlıyor ve sezon açılıyor. Müsabakalar öncesi moral ve motivasyon olması amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. İnşallah bu moral ve motivasyonla başarılı bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.