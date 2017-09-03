"Üst üste iki şampiyonluk önemli ama yetmez"





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, Süper Lig'de son iki sezondaki şampiyonluklarını seri haline getirerek sürdürmek istediklerini bildirdi.

Caner Erkin, siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin eylül sayısında yer alan röportajında, "İki sene üst üste şampiyonluk elbette önemli ama yetmez. Biz her sene şampiyonluğa oynamalı ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye bağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacaklarına olan inancını aktaran Caner, "Bu kulvarda gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek, UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Açıkçası ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine, sonuna kadar gidip UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmayı tercih ederim." açıklamasında bulundu.

Sakatlığı sonrası iyi bir şekilde döndüğünü dile getiren tecrübeli oyuncu, "Çok ciddi bir sakatlık geçirsem de güçlü bir yapım var maşallah. Elimden geldiği kadar güçlü dönmeye çalıştım ve üstüne koyarak devam edeceğim, göreceksiniz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan transfer ettiği Orkan Çınar ise aynı dergide yer alan röportajında, "Beşiktaş'ın içine girince ne kadar büyük bir kulüp, büyük bir camia olduğunu daha iyi anlıyorsun. Daha önce Vodafone Park'ta rakip olarak oynamıştım ve inanın Beşiktaş'a karşı oynamak çok zor. Eğer rakipseniz, taraftarın o baskısı sizi öyle bir yıldırıyor ki, hele ilk 15 dakika felaket oluyor. Neyse ki artık bu formayı giyerek gururla o taraftarın mutluluğu için çalışacağım." ifadelerini kullandı.