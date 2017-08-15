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UWW'nin favorisi Rıza Kayaalp

- UWW, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp'i altın madalyanın favorisi olarak gösterdi

UWW'nin favorisi Rıza Kayaalp

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Birliği (UWW), 21-26 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stilde favori isimleri açıkladı.

UWW, ilk iki gün yapılacak grekoromen stil müsabakalarında Rıza Kayaalp'i favori gösterdi. Şampiyonanın ikinci gününde 130 kiloda mindere çıkacak son Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'i yine altın madalyaya en yakın sporcu olarak gösterdi.

7 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Kayaalp'in, Paris'te de adından söz ettireceği ifade edildi.

Öte yandan UWW, grekoromen stilde yapılacak müsabakalara başvuran güreşçilerin sayısını da açıkladı.

Grekoromen stilde 59 kiloda 34, 66 kiloda 37, 71 kiloda 38, 75 kiloda 39, 80 kiloda 29, 85 kiloda 35, 98 kiloda 34 ve 130 kiloda 38 sporcu kayıt yaptırdı.

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