Üzülmez'in hedefi, Gaziantepspor'u ayağa kaldırmak





ANTALYA (AA) - EMRAH OKTAY - Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımın ligin ilk bölümünü kötü geçirdiğini belirterek, "Bu camiayı ayağa kaldırabilecek yeteneğimiz, donanımımız ve inancımız fazlasıyla var." dedi.

Gaziantepspor'da teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından 15. haftada göreve gelen Üzülmez, sezonun ikinci bölümüne hazırlandıkları Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gaziantepspor'un sezonun 16 haftalık ilk bölümünde beklentileri karşılayamadığına değinen genç teknik adam, "İlk yarıda beklentilerin çok uzağında kalan bir Gaziantepspor var. Son 7 maçı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu takımı mantalite olarak ayağa kaldırmamız gerekiyor. Gerek bire bir gerekse toplu konuşmalarda oyuncularımıza bunları anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İkinci yarının kendileri açısında farklı olacağını aktaran Üzülmez, "Gençlerbirliği'ndeki çıkışımızdan sonra neden Gaziantepspor'a geldiğim sorgulanıyor. Bu takımla bir şeyleri başarabileceğime inanıyorum. Kolayı herkes seçer, zora kimse talip olmaz. Şu anda zor durumda olan bir camiadayım. Bu camiayı ayağa kaldırabilecek yeteneğimiz, donanımımız ve inancımız fazlasıyla var. İkinci yarı bu takım çok daha iyi yerlerde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Teknik adamlık kariyerinde Elazığspor ve Gençlerbirliği'nde önemli işler yaptığını kaydeden İbrahim Üzülmez, "Giydiğimiz ateşten gömleğin ateşini söndürerek, takımı güzel yerlere getirmeyi amaçlıyoruz. Elazığspor'da önemli, Gençlerbirliği'nde muazzam işler yaptık. Küme düşer gözüyle bakılan Gençlerbirliği'ni ayağa kaldırdık. En az Gençlerbirliği'ne geldiğimiz dönemdeki kadar sıkıntılı ve zor durumda olan bir Gaziantepspor var. Düşüncemiz, inancımız, niyetimiz ve isteğimiz, Gençlerbirliği'ndeki başarıyı tekrarlamaktır." şeklinde görüş belirtti.





- "Elini taşın altına sokacak oyunculara ihtiyacımız var"





Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, ilk yarıda iyi performans sergileyemeyen futbolcularla yollarını ayıracaklarını vurgulayarak, sorumluluk alacak oyunculara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Devre arasında köklü değişiklikler yapamayacaklarına değinen Üzülmez, şöyle devam etti:

"Devre arasında transfer zor oluyor ama görüştüğümüz, kadromuzda görmek istediğimiz oyuncular var. Doğru bir yol haritası çizeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buraya, teslim olmaya değil, savaşmaya, mücadele etmeye, yüreğimizi ortaya koymaya geldik. En iyisini yapmaya çalışacağız. İlk yarıda takıma verim sağlayamayan oyuncularla yolumuzu ayırmamız gerekiyor. Bu takım için elini taşın altına sokacak oyunculara ihtiyacımız var. Teknik adam olarak elimi taşın altına sokuyorum. Yüreğini ortaya koyan arkadaşlarımızla devam edeceğiz ama şunu da belirtmek lazım göreve geldiğim kısa süre içinde olumsuz bir oyuncu grubu da görmedim."





- "Üzülmez'in elinde sihirli değnek yok"





Takımının kırılgan yapıdan uzaklaşması gerektiğini aktaran İbrahim Üzülmez, taraftar ve camiadan destek beklediklerini bildirdi.

Futbolcularda öz güven eksikliğinin fazlası olduğunu dile getiren İbrahim Üzülmez, şunları kaydetti:

"Golü yediği zaman demoralize olan bir takım mevcut. Benim takımım gol yediği zaman reaksiyon göstermek yerine hem fiziksel hem de psikolojik olarak düşen bir yapıya sahip. Bu kırılgan yapıdaki takımın ikinci yarıyla kırılganlığını kenara bırakarak bir direnç göstermesi gerekiyor. Oyuncularımın da beni iyi anladığına inanıyorum. Artık kırılgan ve teslim olan yapıdan uzaklaşmamız lazım. Her şeyden önce Gaziantepspor armasına sahip çıkmamız lazım. Bu köklü camianın ayağa kalması için sadece İbrahim Üzülmez yeterli olmaz. İbrahim Üzülmez'in elinde bir sihirli değnek yok."

İbrahim Üzülmez, ikinci yarıya yeni statlarında başlayacaklarını, taraftarların tribünleri doldurması gerektiğini belirtti.

Üzülmez, Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın tebrik edilmesi gerektiğini söyledi.





- Tek kelime, kısa cevap





İbrahim Üzülmez, AA muhabirinin söylediği kelimelere kısa cevaplar verdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı "Duayen başkan" olarak nitelendiren Üzülmez'in, Beşiktaş'ın yıkılan stadı İnönü'ye "Mabet" yanıtlarını verdiği kısa kelimelerden oluşan sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Futbol: Ekmeğimiz.

Teknik direktörlük: Zevkli ama zorlu.

Beşiktaş: Benim için özel ve anlamlı bir yer.

Mustafa Denizli: Çok sevdiğim hocam ve bu ülkenin yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan birisi.

Gençlerbirliği: Güzel ve önemli bir camia.

İlhan Cavcav: Duayen başkan.

Gaziantepspor: Futbolculuk dönemimdeki beni ön plana çıkaran camialardan biri.

Mircea Lucescu: Taktisyen.

Sergen Yalçın: Türkiye'ye gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan.

İnönü Stadı: Mabet. Ambiyansı ve atmosferiyle benim için özel bir yer.

Efsane sol bek: İbrahim Üzülmez.

Çarşı (Beşiktaş'ın taraftar grubu): Takımına sahip çıkan ve yüreğiyle takımını destekleyen bir taraftar grubu.



