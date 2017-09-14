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Uzungöl'de pedallar çevrilecek

- Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl'de, dağ ve yol bisikleti yarışları yapılacak

Uzungöl'de pedallar çevrilecek


TRABZON (AA) - Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Uzungöl'de, dağ ve yol bisikleti yarışları yapılacak.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün, doğası ile turizmin ilgi çeken merkezlerinden birisi olduğu belirtildi.

Uzungöl'ün sporseverlere ev sahipliği yapacağı vurgulanan açıklamada, "Uzungöl ile Demirkapı arasında 1 Ekim'de ülkemizin birbirinden önemli bisikletçilerinin de katılacağı 19 yaş üzeri elit erkekler ve 35 yaş üstü masterlar kategorilerinde dağ bisikleti maraton yarışları yapılacak. Aynı tarihte ayrıca Çaykara ile Uzungöl kara yolu üzerinde de Yıldız Erkekler Yol Bisikleti Tırmanış Yarışması da düzenlenecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, dağ bisikleti yarışlarının toplam 15 bin 500 lira ödüllü olduğu, kayıtların 29 Eylül'e kadar devam edeceği vurgulanarak, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Katılımın büyük olması beklenen yarışmalarda ilk üçe giren sporculara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce kupa, madalya ve başarı belgesi verilecek. Bisikletçiler Yıldız Erkekler Yol Tırmanış Yarışı'nda 20 kilometre, Elit/Master Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda ise 45 kilometrelik yolda pedal çevirecek."

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