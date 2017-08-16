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V1 Challenge 2. ayak mücadelesi İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Bu yıl 7. kez düzenlenen, Türk yarış otomobili "Volkicar"ların katıldığı 2017 V1 Challenge'ın ikinci ayağı, 20 Ağustos Pazar günü İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde koşulacak.İlk ayak heyecanının geçen ay yine İzmir'de...

V1 Challenge 2. ayak mücadelesi İzmir'de yapılacak


İZMİR (AA) - Bu yıl 7. kez düzenlenen, Türk yarış otomobili "Volkicar"ların katıldığı 2017 V1 Challenge'ın ikinci ayağı, 20 Ağustos Pazar günü İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde koşulacak.

İlk ayak heyecanının geçen ay yine İzmir'de yaşandığı V1 Challenge'da Ali Türkkan birinci, Çağlayan Çelik ikinci ve geçen senenin şampiyonu Burak Çukurova üçüncü durumda bulunuyor.

Ülkü Yarış Pisti'nde 20 Ağustos Pazar günü saat 12.30'da antrenman turları ile başlayacak ikinci ayak yarışları, sıralama turları ile sürecek. Katılımcılar, sıralamanın ardından 2 yarışta mücadele edecek.

Toplamda 102 bin lira ödülün dağıtılacağı organizasyonda her yarışta birinciye 5 bin, ikinciye 2 bin 500 ve üçüncüye de bin lira para ödülü verilecek.

Şampiyonada ikinci ayak mücadelesinin ardından diğer ayaklar 24 Eylül'de Aydın, 15 Ekim'de Kocaeli, 12 Kasım ve 3 Aralık'ta İzmir'de yapılacak.

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