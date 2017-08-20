V1 Challenge 2. ayak mücadelesi İzmir'de yapıldı





İZMİR (AA) - Bu yıl 7. kez düzenlenen, Türk yarış otomobili "Volkicar"ların katıldığı 2017 V1 Challenge'ın ikinci ayağı, İzmir'de tamamlandı.

Ülkü Yarış Pisti'nde antrenman turları ile başlayan ikinci ayak yarışları, sıralama turları ile devam etti. 14 sporcunun katıldığı organizasyonda, 2 yarış koşuldu. İlk yarışta Ali Türkkan birinci, Burak Çukurova ikinci, Çağlayan Çelik ise üçüncü oldu.

Birinci yarışta dereceye giren pilotların son sıradan çıkış yaptığı ikinci mücadelede ise Ümit Erdim birinciliği elde ederken, Ali Türkkan ikinci, Burak Çukurova ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Toplamda 102 bin lira ödülün dağıtılacağı organizasyonda, her yarışta birinciye 5 bin, ikinciye 2 bin 500 ve üçüncüye de bin lira para ödülü takdim ediliyor.

Ülkü Motorsporları Kulübü Başkanı Ümit Ülkü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonun ev sahipliğini üstlendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Volkicar"ın çok önemli bir yerli yapım yarış otomobili olduğunu belirten Ülkü, "Volkan Işık'ın tasarımda öncülük yaptığı, Türk mühendislerinin oluşturduğu 'Volkicar'ların isim hakkıyla son 2 senedir şampiyonayı yürütüyoruz. Yarışmaya katılan ünlü simalarımız var. Bu sporu seven herkesin rahatlıkla başlayabileceği, kullanım olarak çok rahat bir otomobil. İnşallah V1 Challenge ülkemizde her sene büyüyerek devam edecek. V2 Challenge'ı da bu spora yeni başlayanların şampiyonası olarak birçok bölgede yapmaya gayret ediyoruz."

Organizasyonda diğer ayaklar 24 Eylül'de Aydın, 15 Ekim'de Kocaeli, 12 Kasım ve 3 Aralık'ta İzmir'de yapılacak.