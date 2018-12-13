VakıfBank'ın şampiyonluk kupası yönetim kuruluna takdim edildi

İSTANBUL (AA) - Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda kupayı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, kupayı bankanın yönetim kuruluna takdim etti.

VakıfBank'ın açıklamasına göre, 2018 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, kupayı VakıfBank Yönetim Kurulu'na takdim etmek üzere bankanın Ümraniye'deki Genel Müdürlük Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında VakıfBank Genel Müdürlüğü'ne VakıfBank Spor Kulübü'nün bayrağı asılırken, banka çalışanları, sarı-siyahlı takımı bando ile karşıladı.

Tebrikleri kabul eden dünya şampiyonu takım, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve VakıfBank Yönetim Kurulu'na üçüncü kez kazanılan kupayı takdim etti.



