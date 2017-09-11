VakıfBank'ta Bosetti göreve başladı





İSTANBUL (AA) - VakıfBank Spor Kulübünde voleybol altyapısının başına getirilen İtalyan antrenör Guiseppe Bosetti ile yardımcısı ve eşi Franca Bardelli Bosetti, göreve başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonu VakıfBank'ın altyapısı dünyaca ünlü antrenör Bosetti ve eşi Franca Bardelli'ye emanet edildi.

VakıfBank ve Türk voleyboluna yeni yıldızlar kazandırmak için çalışmaya başlayan İtalyan antrenör, VakıfBank Spor Kulübü çatısı altında çalışmanın kendisini onore ettiğini belirtti.

Daha önce birçok kez altyapılarda ve milli takımlarda görev yapan 62 yaşındaki Bosetti, VakıfBank'ın başarılarının sürekli olması için göreve geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"VakıfBank dünyada herkesin tanıdığı bir kulüp ve aldığı başarılar da ortada. Bu yüzden benim için çok önemli bir teklifti ve beni çok motive etti. Birikim ve çalışmalarımı VakıfBank Spor Kulübü voleybol altyapısına katacağım için oldukça mutluyum. Türkiye'de ilk defa çalışıyorum ama iki kızım (Caterina ve Lucia Bosetti) daha önce Türkiye'de oynadığı için buradaki organizasyonu ve ülkeyi biliyorum. Burada gençler için yapacak çok iş var ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ama işimiz oldukça zor çünkü hedefimiz dünyanın en iyisi olmak."

Bosetti, öncelikli hedefinin altyapıdaki oyuncuları mental olarak A takım seviyesine yükseltmek olduğunu vurgulayarak, "VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı gibi dünyanın en önemli takımında oynamak için bu mantalite ve kapasitede oyuncular yetiştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, ilk 4'te yer alacaktır"





Bosetti, Türk Milli Takımı'nın bu ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4'te olacağını aktardı.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde bu ay düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası ile ilgili görüşlerini aktaran deneyimli antrenör, "Türkiye bu turnuvada iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum çünkü iyi bir jenerasyonla katılıyorlar. Turnuvada madalya adayları İtalya, Hollanda, Rusya, Sırbistan gibi kuvvetli takımlar var ama ben Türkiye'nin de ilk dörtte yer alacağına inanıyorum. Genel olarak zor bir turnuva olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.