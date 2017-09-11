Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

VakıfBank'ta Bosetti göreve başladı

- Sarı-siyahlı kulübün altyapısının başına getirilen İtalyan antrenör: "Burada gençler için yapacak çok iş var ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ama işimiz oldukça zor çünkü hedefimiz dünyanın en iyisi olmak"

VakıfBank'ta Bosetti göreve başladı


İSTANBUL (AA) - VakıfBank Spor Kulübünde voleybol altyapısının başına getirilen İtalyan antrenör Guiseppe Bosetti ile yardımcısı ve eşi Franca Bardelli Bosetti, göreve başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonu VakıfBank'ın altyapısı dünyaca ünlü antrenör Bosetti ve eşi Franca Bardelli'ye emanet edildi.

VakıfBank ve Türk voleyboluna yeni yıldızlar kazandırmak için çalışmaya başlayan İtalyan antrenör, VakıfBank Spor Kulübü çatısı altında çalışmanın kendisini onore ettiğini belirtti.

Daha önce birçok kez altyapılarda ve milli takımlarda görev yapan 62 yaşındaki Bosetti, VakıfBank'ın başarılarının sürekli olması için göreve geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"VakıfBank dünyada herkesin tanıdığı bir kulüp ve aldığı başarılar da ortada. Bu yüzden benim için çok önemli bir teklifti ve beni çok motive etti. Birikim ve çalışmalarımı VakıfBank Spor Kulübü voleybol altyapısına katacağım için oldukça mutluyum. Türkiye'de ilk defa çalışıyorum ama iki kızım (Caterina ve Lucia Bosetti) daha önce Türkiye'de oynadığı için buradaki organizasyonu ve ülkeyi biliyorum. Burada gençler için yapacak çok iş var ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ama işimiz oldukça zor çünkü hedefimiz dünyanın en iyisi olmak."

Bosetti, öncelikli hedefinin altyapıdaki oyuncuları mental olarak A takım seviyesine yükseltmek olduğunu vurgulayarak, "VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı gibi dünyanın en önemli takımında oynamak için bu mantalite ve kapasitede oyuncular yetiştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.


- "Türkiye, ilk 4'te yer alacaktır"


Bosetti, Türk Milli Takımı'nın bu ay düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4'te olacağını aktardı.

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde bu ay düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası ile ilgili görüşlerini aktaran deneyimli antrenör, "Türkiye bu turnuvada iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum çünkü iyi bir jenerasyonla katılıyorlar. Turnuvada madalya adayları İtalya, Hollanda, Rusya, Sırbistan gibi kuvvetli takımlar var ama ben Türkiye'nin de ilk dörtte yer alacağına inanıyorum. Genel olarak zor bir turnuva olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Franca Bardelli BosettiGuiseppe BosettiVakıfbankVakıfbank Spor KulübüVoleybol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5