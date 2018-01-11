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Valencia, Arsenal'in orta saha oyuncusunu aldı

İspanyol ekibi, Arsenal'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Valencia, Arsenal'in orta saha oyuncusunu aldı

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia, orta saha oyuncusu Francis Coquelin'i transfer etti.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. İngiliz basını, transferin 12 milyon sterlin bonservisle gerçekleştiğini yazdı.

Coquelin, 2008 yılından bu yana Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 160 maça çıktı.

Ligde 18 haftada 37 puan toplayan Valencia, üçüncü sırada yer alıyor.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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