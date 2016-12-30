Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Valencia'da Prandelli dönemi 3 ay sürdü

- İtalyan teknik adam, La Liga'da sadece bir galibiyet alabildiği Valencia'daki görevinden ayrıldı

Valencia'da Prandelli dönemi 3 ay sürdü


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.

Valencia, Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.

İtalya'yı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşıyan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, sergilenen kötü performans üzerine 5 aylık çalışma döneminin ardından deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Cesare PrandelliFutbolLa LigaValencia
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.