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Valencia'dan forvete takviye

- La Liga ekibi Valencia, Atletico Madrid'den Arjantinli forvet Vietto'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

Valencia'dan forvete takviye


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia, Atletico Madrid'den Arjantinli forvet Luciano Vietto'yu kiraladı.

Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Vietto'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Atletico Madrid'de çoğunlukla yedek kalan Vietto, bu sezon 10 maça çıktı ve gol kaydedemedi.

Sezona iyi başlayarak şampiyonluk adaylarından biri haline gelen ancak son 4 haftada 3 mağlubiyet yaşayan Valencia, 17 haftası geride kalan La Liga'da lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.


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FutbolLa LigaLuciano ViettoValencia
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