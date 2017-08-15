Valverde'den Arda Turan açıklaması





İSTANBUL (AA) - İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, milli futbolcu Arda Turan'ın geleceğinin kendi performansına bağlı olduğunu söyledi.

Valverde, ilk maçta 3-1 mağlup oldukları Real Madrid ile 17 Ağustos Perşembe günü oynayacakları İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı.

İspanyol teknik adam, ilk maçın 18 kişilik kadrosuna dahil etmediği Arda Turan'ın yeniden takımda yer alıp alamayacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Bu, biraz da Arda'nın performansına bağlı. Kulüp ona büyük yatırım yaptı. Geleceği, onun ne yapacağı ve benim kararıma göre netleşecek. Şu an diğer oyuncuları tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya skor dezavantajıyla çıkacak olmalarına rağmen ümitlerini kaybetmediklerini aktaran Valverde, "Hiçbir şey imkansız değil. Hala oraya gidip, kupayı kazanma düşüncesindeyiz. Pes etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den 40 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Paulinho hakkında da görüşlerini aktaran Valverde, "Paulinho, Brezilya Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu. Fiziksel olarak çok güçlü. Onu çok yönlü kullanabiliriz." diye konuştu.

