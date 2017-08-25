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Valverde'den Arda yorumu

- Barcelona Teknik Direktörü Valverde: "Kulübün futbolcuları, bazıları ayrılabilir. Sonunu bekleyeceğiz"

Valverde'den Arda yorumu


MADRİD (AA) - Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, takımdan ayrılmaları gündemde olan Arda Turan, Douglas Perreira dos Santos ve Thomas Vermaelen'le ilgili soruya "Kulübün futbolcuları, bazıları ayrılabilir. Sonunu bekleyeceğiz." yanıtını verdi.

İspanyol teknik adam, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ikinci haftasında deplasmanda Alaves ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Alaves maçının kadrosuna alınmayan Arda, Douglas ve Vermaelen'in takımdan ayrılma ihtimali olduğunu doğrulayan Valverde, "Transfer sezonu kapanıncaya kadar hem gelecek hem de gidecek futbolcular için zamanımız var. Kulübün futbolcuları, bazıları ayrılabilir. Sonunu bekleyeceğiz. Şu anda takımdaki her futbolcu kadroda olamaz. Hepimiz en kısa zamanda takımın son halini almasını istiyoruz." diye konuştu.

Barcelona'nın transferini bugün açıkladığı Ousmane Dembele'nin "ihtiyaç duyulan ve takıma derinlik kazandıracak bir futbolcu" olduğunu kaydeden Valverde, "Bize çok katkısı olacağını umuyoruz. Onun takıma katılacak olmasından dolayı heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Dembele için Katalan ekibinin ödediği 105 milyon avroluk bonservis bedeliyle ilgili soru üzerine Valverde, "Transfer piyasasının nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Son günlerde tüm fiyatlar uçuyor. Öyle gözüküyor ki her kulüp tarihinin en pahalı transferini yapacak çünkü Neymar'a ödenen paradan (222 milyon avro) sonra fiyatlar yükseldi." ifadelerini kullandı.

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