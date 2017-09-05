Van Persie'den sakatlık açıklaması

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie, dizinden ufak bir sakatlık yaşadığını ve ortalama üç hafta içinde iyileşeceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, sağlık durumuyla ilgili kendisinin rızası olmadan bir açıklama yapıldığını belirterek, dizinde ortalama üç haftada iyileşecek ufak bir sakatlık olduğunu kaydetti.

Yıldız futbolcu, sahalara dönmeyi dört gözle beklediği belirtirken, sarı-lacivertli kulüp de Robin van Persie'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

Hollandalı oyuncu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesinin Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanmıştı.