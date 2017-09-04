"VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir"





İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, hayata geçmesi gereken bir devrim olduğunu bildirdi.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, sadece Türkiye'de değil, dünyada da futbolun değerlerinin değiştiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda oynadığı ve 2-0 kaybettiği Ukrayna maçında yapılan hakem hatalarını hatırlatan Gümüşdağ, "Ulusal bir mesele olduğu için bunu hepimiz gördük ve hepimizin canı yandı. İnanın, aynı duyguları hakkı yenen takımın taraftarları her hafta yaşıyor. İşte bu yüzden VAR, modası geçmiş bazı eleştirilerle zaman kaybına uğramadan, hiç vakit kaybetmeden hayata geçmesi gereken bir devrimdir. Futbol, hak edenin kazanması gereken bir oyundur. İyi niyetli ya da art niyetli hatalara izin vermeyecek bir sisteme terfi etmelidir. Futbolun güzelliği nizami atılan gollerle ve hatasız düdüklerle açığa çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Futbolun, hakem hatalarıyla değil; çoşku, gol ve güzel oyunla zenginleşmesi gerektiğini vurgulayan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"1970'li yıllarda değiliz. Futbol ekonomisi milyar dolarlık bir endüstri ve teknolojinin izin verdiği en üst düzeyde bir sistem ile denetlenmeli, insanların haklarının yendiğine dair hayal kırıklıkları ile değil, coşkuyla, golle, güzel oyunla zenginleşmelidir. Bu çok önemli milli maç haftası vesilesiyle hatırlatmak isterim ki, VAR uygulamasını tüm paydaşlarımızın çok ciddiye almalarını, erteleyip unutturmamalarını, futbolun geleceğinin, marka değerinin en önemli unsurlarından biri olacağını hatırlamalarını rica ediyorum."