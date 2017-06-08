VAR sistemi hayata geçiyor





İSTANBUL (AA) - Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi gerçekleştirildi.

FIFA kokartlı Türk hakemler, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, Medipol Başakşehir Kulübünün altyapı takımları arasında yapılan maçta VAR sistemini ilk kez uyguladı.

VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK üyeleri ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ takip etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım Demirören, VAR sisteminin FIFA tarafından kabul edildiğini ve hakem hatalarının daha azalması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin VAR sistemine geçtiğini belirten Demirören, "Elbette geçtiğimiz sezon hakem hataları oldu. Olmaya da devam edecek ama hiç kimse Türk hakeminin adaletsiz olduğunu ya da bilerek yanlış karar verdiğini söyleyemez. Hatalar olmuş, canlar yanmıştır, buna da herkes üzülmüştür. Sisteme ilk adımımızı attık. Bu gerçekleştirdiğimiz ilk deneme. Uzun bir süre. IFAB'ın kontrolünden geçtikten sonra başlanabilecek. Sadece buradaki denemeyle bitmiyor, yurt dışında da eğitimler var. Hedefimiz sistemi ocak ayına en iyi şekilde yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Sisteminin uzun bir eğitim süreci gerektirdiğini ve sezon başına yetişmesinin imkansız gibi durduğunu ifade eden Demirören, şöyle devam etti:

"Futbolumuza hayırlı olsun. Kulüpler Birliği ile sezon ortasında başlayalım mı yoksa başlamayalım mı diye yeniden konuşacağız. Oradan onay verilirse hedefimizi ocak ayı şeklinde belirledik. Hakemlere, Merkez Hakem Kurulu (MHK) karar verecek. Mevcut faal hakemlerimizin olma ihtimali yüzde doksan. Yeni bırakmış hakemlerimizden de faydalanabiliriz. Sistemi Süper Lig dışında TFF 1. Lig'in play-off ve final maçlarında uygulamayı düşünüyoruz."





- Gümüşdağ: "Video hakemliği bizim vazgeçilmezimiz"





Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, şampiyonluğun ve küme düşmenin bu kadar aritmetik olarak sıkıştığı bir alanda video hakem uygulamasından uzak kalınamayacağını dile getirdi.

Hakemlerin sistemle uyum sağlaması gerektiğini ve bunun zamanla olabileceğini vurgulayan Gümüşdağ, "Eğitim hızlı bir şekilde giderse belki sezonun ilk çeyreğine yetişir. Olmazsa inşallah ocak ayında bu sisteme başlamamız lazım. Video hakemliği bizim vazgeçilmezimiz. Fırat Aydınus, bu sezonu iyi geçirdi. Daha emekliliğe zamanı var en azından 1-2 sene daha var. Onun için Fırat hocaya 'bu sistemi iyi öğrenin' dedim. FIFA hakemlerimizin hepsi bu çalışmayı sahiplenmiş durumdalar." diye konuştu.

Gümüşdağ, minumum müdahale, maksimum fayda sağlaması için video hakem sistemine onay verdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Sahaya 4 kuralda müdahale ediliyor. Son karar her zaman sahadaki hakemde. Şimdilik bu uygulama sadece Süper Lig'de olacak. Gelecekte bu sistemin katkılarını görürsek, diğer alt liglerde de adaletin sağlanması noktasında fayda sağlayacağını düşünüyorum. Video hakemlik Türkiye ligleri için çok önemli olacak. Sistem canlı yayın aracında sürdürülecek. Canlı yayın aracının güvenliği sağlanacak."





- Namoğlu: "Sistemin yararlı olacağına inananlardanım"





MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sistemin ofsayt, gol, penaltı, ihraç ve yanlış ihraçlarda devreye gireceğini söyledi.

Sistemi İtalya'ya giderek Juventus-Atalanta maçında yerinde takip ettiğini anlatan Namoğlu, şöyle konuştu:

"Sistemin yararlı olacağına inananlardanım. Hakem insandır görmeyebiliyor, o pozisyonlar itibarıyla burada teknoloji devreye giriyor. VAR hakemi oyun durduğunda, o hatayı düzeltmiş oluyor. Sistem; ofsaytta dahil olmak üzere gol kararı, penaltı, ihraç ve yanlış ihraçlarda devreye girecek. Dolayısıyla adaleti daha iyi sağlamış olacaktır. Amacımız süreyi azaltarak sisteme bir an önce geçiş yapmak. O nedenle hakem arkadaşlar sürekli eğitim görecekler."





- Avcı: "Hakemlerin üzerindeki baskıyı azaltır"





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, sistemin geçen sezondan itibaren konuşulmaya başlandığını bildirerek, her şeyi zamanın göstereceğini anlattı.

VAR'ın 4 pozisyonu kapsamasının yeterli olduğunu ve aksi durumun futbolun doğal akışını bozacağını savunan Avcı, "Teknolojinin bu kadar içine girildiği zamanlarda, bu sistem denenecek. Aslında bunun sonuçlarına bakmak lazım. Avrupa'da da birçok yerde denenmeye başlandı. Olumsuz neler çıkacak, bunu zaman gösterecek. Umarım hatalar daha az olur. Yaşayıp, göreceğiz. Bence hakemlerin üzerindeki baskıyı azaltır." şeklinde görüş belirtti.





- Aydınus: "Eğitimleri alıyoruz"





FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus da VAR sistemini denerken yaptığı açıklamada, hakemliğin bir geçiş sürecinde olduğunu anlatarak, "Yeni sezon itibarıyla bunların eğitimlerini alacağız. Sonra dostluk maçlarında sistemi başkanların ve yetkililerin karar verdikleri zaman diliminde faaliyete geçireceğiz. Biz genel itibarıyla eğitimleri alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer bir FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım ise şu açıklamada bulundu:

"Buradaki en önemli durum, yoruma açık bir pozisyonda video hakemin müdahale şansı yok. Sadece yüzde yüz hatalarda müdahale şansı var. Bunun bilinmesi lazım. Sistemin eğitimlerini teorik anlamda alıyorduk. Bu bir süreç, aşama aşama tamamlamamız gereken belli materyaller var."