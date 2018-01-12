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VAR sisteminde çevrim içi test maçları yapılıyor

Video Yardımcı Hakem sistemi çevrim içi uygulamasına geçiş için test müsabakaları yapılıyor.

VAR sisteminde çevrim içi test maçları yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi çevrim içi (online) uygulamasına geçiş için test müsabakaları yapılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İstanbul Amatör 19 Yaş Altı Ligi 1. Küme'de oynanan Paşabahçe-Gülsuyu ve Beykoz 1908-Girne Gençlik maçlarında VAR çevrim içi uygulamasına geçiş testi gerçekleştirildi.
Çevrim içi uygulamaya geçiş için yapılan test maçlarında, VAR ile müsabaka hakemi arasında iletişim canlı olmasına karşın mevcut VAR protokolü gereği hakem kararları değiştirilmiyor.
Süper Lig'de görev yapan 22 hakemin katıldığı geçiş sürecindeki test uygulamaları ve eğitim çalışmaları, Riva'da yarın ve 14 Ocak Pazar günü oynanacak 4 müsabaka ile devam edecek.

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