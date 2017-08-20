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Vardar farklı kazandı

- Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Vardar, lig maçında konuk ettiği Pobeda'yı 4-0 yendi

Vardar farklı kazandı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Makedon temsilcisi Vardar, lig maçında ağırladığı Pobeda'yı 4-0 mağlup etti.

Vardar, Makedonya Birinci Futbol Ligi'ndeki 2. hafta mücadelesinde Pobeda ile karşılaştı.

Ev sahibi takım, Barseghyan, Kojasevic, Ytalo ve Felipe'nin attığı gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 24 Ağustos Perşembe günü Vardar'ı ağırlayacak. Vardar, Makedonya'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

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FenerbahçeFutbolMakedonya Birinci Futbol LigiPlay-off TuruPobedaUEFA Avrupa LigiVardar
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