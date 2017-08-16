Vardar-Fenerbahçe maçına doğru





ÜSKÜP (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda konuk olacağı Makedonya temsilcisi Vardar'ın yeni teknik direktörü Cedomir Janevski, sarı-lacivertli takıma karşı köklü değişikliklere gitmeyeceğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Janevski, Fenerbahçe maçının şifresinin sabır, güç, mücadele ve beceri olacağını belirterek, "Ancak bu şekilde rakip takımı alt edebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kritik bir dönemde takımın başına geçtiğini ancak bunu bir mazeret olarak öne sürmeyeceğini aktaran Janevski, şunları kaydetti:

"Takımdaki futbolcuların birçoğunu daha önceden de tanıyordum. Milli takımdaki teknik direktörlüğüm döneminde birçoğuyla çalışmıştım. Ayrıca takımın birçok maçını da izleme imkanına sahip oldum. Vardar'ın en son geçen yılki maçını izlemiştim. O zamandan sonra kadroda radikal bir değişim olmadı. Bundan dolayı buradaki kalitemiz ve kapasitemizin son derece bilincindeyim. Oyuncularıma güveniyorum. Benden önceki teknik direktör de başarılı sonuçlar elde etti. Fenerbahçe maçında köklü değişikliklere gitmeyeceğim. Ancak benim oyun anlayışıma uygun olan kimi noktalarda bazı taleplerim olacak."

Takım kaptanı Boban Grncharov da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalarak ülke futbolu adına tarihi bir başarıya imza atmak istediklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe, son yıllarda Üsküp'e gelen en önemli kulüplerden biri. Bireysel olarak, sonucu değiştirebilecek önemi isimlere sahip bir takım." diye konuştu.

Öte yandan Vardar Kulübü, göreve yeni başlayan Janevski'yi basına tanıttı.

Kulüp başkanı Mirko Spaseski, Vardar'ın efsane futbolcularından biri olan Janevski'nin 28 yıl aradan sonra kulübe döndüğünü belirtti.

Spaseski, yeni teknik direktörlerinin bilgi ve tecrübesiyle takımın daha da gelişeceğine inandıklarını ifade etti.

Dün istifa eden Goce Sedloski'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Janevski ise futbolculuk kariyerinin en önemli dönemini geçirdiği eski kulübüne teknik direktör olarak dönmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Vardar'ın son yıllarda elde ettiği başarılarının daha da üstüne koymak için çabalayacağım." dedi.

Vardar, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi.