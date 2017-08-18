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"Vardar Fener'i söndürdü"

- Vardar'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenmesi Makedon medyasında geniş yer buldu - Sloboden Pecat gazetesi: - "Fenerbahçe dizlerinin üzerinde, Vardar Türk devini yıktı"


ÜSKÜP (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmesi ülke basınında geniş yer buldu.

Haberi "Vardar Fener'i söndürdü" başlığıyla veren "Makedonski sport" gazetesi, iki gollü galibiyet için "süper" yorumunu yaptı. Fenerbahçe'yi ilk maçta mağlup eden Vardar'ın gruplara kalmak adına önemli bir şans yakaladığını yazan gazete, ev sahibi ekibin mücadele boyunca temkinli ve akıllı oynadığını kaydetti.

"Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye ders verdi" başlığını kullanan "Vecer" gazetesi, Makedon temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etmesine bir adım kaldığını okuyucularıyla paylaştı.

"Sloboden Pecat" gazetesi ise "Fenerbahçe dizlerinin üzerinde, Vardar Türk devini yıktı" başlığını kullandığı haberinde, kırmızı-siyahlı ekibin rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladığını aktardı. Haberde, "Kulüp tarihindeki en büyük başarıya imza atan Vardar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalma adına büyük şans yakaladı." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMakedon MedyasıVardar
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