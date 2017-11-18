Veteran voleybolcu maçta kalp krizi geçirdi

MANİSA (AA) - 2017 Manisa Veteran Voleybol 1. Atatürk Ege Kupası İzmir Kartalları ve İstanbul Haydarpaşa maçı sırasında bir sporcu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Manisa Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki maçta, İzmir Kartalları oyuncusu Ahmet Tolga Demirer aniden fenalaştı.
Demirer'in yere yığılması üzerine hakem oyunu durdurdu, spor salonunda hazır bulunan sağlık ekipleri sporcuya ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan Demirer kurtarılamadı.
Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Demirer'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.