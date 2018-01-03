Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Veeam cityscape cnnturk Dr. Markus Heyn
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu

Vida, sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Hırvat futbolcu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçti.Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 28 yaşındaki stoper, ortopedi, iç hastalıklar,...

Vida, sağlık kontrolünden geçti


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Hırvat futbolcu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçti.

Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 28 yaşındaki stoper, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Hırvat futbolcunun kontrolleri akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapılmasıyla tamamlandı.

Son 5 yıl Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev forması giyen Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulüple bugün sözleşme imzalayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDomagoj VidaFutbolSüperligTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5