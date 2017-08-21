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Villarreal deplasmanda puan alamadı

- Milli futbolcu Enes Ünal'ın 90 dakika oynadığı maçta Villarreal, deplasmanda Levante'ye 1-0 mağlup oldu

Villarreal deplasmanda puan alamadı


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ilk hafta maçında Villarreal, konuk olduğu Levante'ye 1-0 yenildi.

La Liga'nın ilk hafta maçında Villarreal ile Levante karşı karşıya geldi.

Valencia Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi. Levante, 88. dakikada Morales'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal formasıyla ilk lig maçına çıkarken, 90 dakika sahada kaldı.

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Enes ÜnalFutbolİspanya Birinci Futbol LigiLevanteVillarreal
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