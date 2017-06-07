Villarreal'den savunmaya takviye

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Portekizli oyuncu Ruben Semedo'yu kadrosuna kattı.
Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Villarreal, milli futbolcu Enes Ünal'ın ardından ikinci transferini gerçekleştirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sporting Lizbon'un altyapısından yetişen Semedo, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maçta forma giydi.