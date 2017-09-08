Vincent Janssen, İstanbul'da





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün, kiralanması için İngiliz ekibi Tottenham Hotspur ile anlaştığı Vincent Janssen, İstanbul'a geldi.

Hollandalı futbolcuyu Atatürk Havalimanı'nda sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Janssen, "Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki forvetle görüşmelerin İstanbul'da devam edeceğini belirtti.

Kariyerinde Almere City, AZ Alkmaar ve Tottenham Hotspur formalarını giyen Janssen, Hollanda Milli Takımı'nda da görev yapıyor.