Visca ve Milosevic'e milli davet - Bosna Hersek'in 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık ile deplasmanda oynayacağı maçların aday kadrosuna Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Atiker Konyaspor'dan Deni Milosevic de çağrıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:24