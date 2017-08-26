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Vitoria Guimaraes haftayı bir puanla kapattı

- Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vitoria Guimaraes, lig maçında golsüz berabere kaldı

Vitoria Guimaraes haftayı bir puanla kapattı


İSTANBUL (AA) - Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Vitoria Guimaraes ile Paços De Ferreira golsüz berabere kaldı.

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Vitoria Guimaraes, deplasmanda Paços De Ferreira'ya konuk oldu. Awer Mabil'in kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekibin 45. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede iki takımın skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Dördüncü haftası oynanan Portekiz Ligi'nde bir galibiyet, iki mağlubiyeti bulunan Vitoria Guimaraes, bu beraberlikle puanını dörde çıkardı.

Üç haftadır gol atma başarısı gösteremeyen Vitoria Guimaraes, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Boavista'yı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Paços De FerreiraPortekiz Birinci Futbol LigiUEFA Avrupa LigiVitoria Guimaraes
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