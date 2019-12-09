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Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı

- Tarihi yarımadada 5 Nisan 2020'de koşulacak yarı maratonun erken kayıt dönemi, 1 Ocak'a kadar sürecek

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nun erken kayıt süreci başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak gösterilen organizasyon, 5 Nisan 2020 Pazar günü 15. kez gerçekleştirilecek. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (World Athletics) "Altın kategori" listesinde koşulan yarı maratona, 75 ülkeden 10 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Yenikapı'dan başlayacak ve tarihi yarımadada gerçekleştirilecek koşu, 21 kilometrelik yarı maraton parkurunun yanında, uzun mesafeli koşulara adaptasyon sağlamak adına kendini denemek isteyen koşucular için 10 kilometrelik parkurda yarışma imkanı da sağlayacak.

Maratonun her iki parkuru için de avantajlı kayıt dönemi 1 Ocak'a kadar sürecek. Koşucular, 50 lira ödeyerek "www.yarimaraton.istanbul" internet sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.

Erken kayıt avantajlarını kaçıran sporcular, 1 Ocak-16 Şubat'taki kayıt döneminde 70 lira, 17 Şubat-15 Mart'taki kayıt döneminde 90 lira, 16 Mart-22 Mart'taki kayıt döneminde ise 120 lira ödeyerek kayıt olabilecek.

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AtletizmİBBİstanbul Büyükşehir BelediyesiSpor İstanbulUluslararası Atletizm Federasyonları BirliğiVodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu
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