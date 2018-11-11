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Vodafone 40. İstanbul Maratonu

- Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Çantay, kadınlarda ise Hamide Doğangün ilk sırayı elde etti - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: "Ticari faaliyetlerimiz kadar sosyal sorumluluklarımızı da önemsiyoruz"

Vodafone 40. İstanbul Maratonu
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İSTANBUL (AA) - Vodafone 40. İstanbul Maratonu tekerlekli sandalye kategorisini erkeklerde Ömer Çantay, kadınlarda ise Hamide Doğangün ilk sırada tamamladı.

Ömer Çantay, 2 saat 9 dakika 29 saniyelik derecesiyle erkeklerde kürsünün zirvesinde yer aldı. Bu kategoride Birol Kamar 2 saat 34 dakika 33 saniyelik süresiyle ikinci, Ali Ulu ise 3 saat 25 dakika 1 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Hamide Doğangün 2 saat 20 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinciliği, Zübeyde Süpürgeci 2 saat 22 dakika 51 saniye ile ikinciliği, Zeynep Acet ise 2 saat 40 dakika 4 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, yaptığı açıklamada, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu bu yıl 7. kez desteklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ticari faaliyetlerimiz kadar sosyal sorumluluklarımızı da önemsiyor ve ülkemizin sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yatırımlar yapıyoruz. Sadece çipli koşucuların değil her kesimin Vodafone İstanbul Maratonu'na ilgisi artıyor. Bu yıl 150 binden fazla insan katıldı. Bu, İstanbulluların maratona ilgisini göstermesi bakımından önemli. Maratonda bu yıl sağlık için koştuk. Katılımcılar kendileri için küçük de olsa bir şey yaptı ve daha sağlıklı bir yaşam için koştu." ifadelerini kullandı.

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Colman DeeganHamide DoğangünÖmer ÇantayTekerlekli Sandalye YarışıVodafone 40. İstanbul Maratonu
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