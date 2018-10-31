Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na doğru





İSTANBUL (AA) - Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamında gerçekleştirilecek halk koşusunun kayıtları yarın başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenecek 40. İstanbul Maratonu organizasyonuna, yaklaşık 100 ülkeden 30 bin civarında çipli sporcunun yanı sıra çok sayıda İstanbullunun da katılması bekleniyor.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek 8 kilometrelik halk koşusunun kayıtları, yarından itibaren Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren 39 spor tesisinde, Caddebostan'da ve Taksim Meydan'ında kurulacak stantlarda yapılabilecek.

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 8-10 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini alabilecek.

Maraton günü saat 09.45'te Altunizade Köprüsü'nün altından başlayacak olan halk koşusunda katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek, Beşiktaş sapağından ayrılacak ve Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek Dolmabahçe'de parkuru tamamlayacak.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu çipli sporcu kayıtları ise 8 Ekim'de 30 bini aşan yoğun talep ile son buldu. Bu tarihe kadar kayıt işlemini gerçekleştiremeyenler için yine Maraton ve Spor Fuarı'nda sınırlı kontenjan ile geç kayıt imkanı sunulacak. Sporcular, fuarda yer alan sivil toplum kuruluşları arasından seçecekleri herhangi birine bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.