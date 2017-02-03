Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Robert Kolej İnovasyon Ödülleri çatışma İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

Vodafone Arena'ya 2019'da çifte adaylık

Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Arena, 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçı ve UEFA Süper Kupa karşılaşmasına ev sahipliği yapacak aday statlar arasında yer aldı.

Vodafone Arena'ya 2019'da çifte adaylık

İSTANBUL (AA) - UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak aday statlar belirlendi.
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Arena, 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapacak 7 aday stat arasında yer aldı.
Vodafone Arena'nın 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmak için yarışacağı aday statlar şöyle:
Olimpiyat Stadı (Azerbaycan-Bakü), Dinamo Arena (Gürcistan-Tiflis), Frankfurt Stadı, Arena Stuttgart (Almanya-Frankfurt ve Stuttgart), Hampden Park (İskoçya-Glasgow), Roman Sanchez Pizjuan Stadı (İspanya-Sevilla)
Vodafone Arena UEFA Süper Kupa'ya da aday
Vodafone Arena dışında 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapmak için 9 stat daha aday gösterildi.
2019 UEFA Süper Kupa maçını düzenlemeye aday statlar şöyle:
Qemal Stafa Stadı (Arnavutluk-Tiran), Toulouse Stadı (Fransa-Toulouse), Florian Albert Stadı (Macaristan-Budapeşte), Sammy Ofer Stadı (İsrail-Haifa), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Windsor Park (Kuzey İrlanda-Belfast), Arena Gdansk (Polonya-Gdansk), Narodowy Stadı (Polonya-Varşova), Hampden Park (İskoçya-Glasgow)
Şampiyonlar Ligi finali için 2 aday
UEFA, 2019 Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek için 2 aday stat açıkladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Olimpiyat Stadı ile İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yapımı devam eden Metropolitano Stadı, Kupa 1'in 2019 yılında oynanacak final karşılaşması için aday gösterildi.
Öte yandan, 2019 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi final maçını düzenlemek için aday gösterilen statlar ise şöyle:
Eden Arena (Çek Cumhuriyeti-Prag), Florian Albert Stadı (Macaristan-Budapeşte), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Darius&Girenas Stadı (Litvanya-Kaunas), Hampden Park (İskoçya-Glasgow), Coliseum Alfonso Perez (İspanya-Madrid)
Muhabir: Emre Doğan

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Vodafone ArenaUEFA Şampiyonlar LigiUEFA Süper KupaUEFA Avrupa LigiSporFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.