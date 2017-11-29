Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen "Stat tasarımı ve gelişimi ödülleri 2017" organizasyonunda birçok önemli yapıyı geride bırakan Vodafone Park, "Yılın Projesi" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada, geçen yıl nisan ayında hizmete giren Vodafone Park'ın atmosferi, taraftar coşkusu, ekosistemi, akıllı stat özellikleri, kullanılan teknolojiler açısından sıkça gündeme geldiği kaydedildi.

Vodafone Park, yarışmanın finalinde Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'nun yanı sıra Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes Benz Stadı, Las Vegas T-Mobile Arena ve Minneapolis Stadı gibi önemli rakiplerini geride bıraktı.

Beşiktaş adına ödülü, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu genel müdür yardımcısı Umut Kutlu aldı.

Muhabir: Yunus Kaymaz