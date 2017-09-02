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Vodafone Park'ta yeni bir hizmet

- Beşiktaş Futbol Takımı'na ev sahipliği yapan Vodafone Park'ta tur ziyaretleri, 8 Eylül Cuma günü başlayacak

Vodafone Park'ta yeni bir hizmet


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını yaptığı Vodafone Park'ta 8 Eylül Cuma gününden itibaren tur organizasyonları gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk stat turunun "Beşiktaş JK Şeref Turu" adıyla 8 Eylül Cuma günü hayata geçirileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada ziyaretçilerin, rehber eşliğinde basın tribünü ve locası, yönetim locası, basın toplantı odası, takımların soyunma odaları, yedek kulübesi gibi bir stadın en merak edilen bölümlerini görme fırsatı yakalayacakları belirtildi.

Ziyaretçilerin ayrıca green box teknolojisi ile farklı kompozisyonlarda sevdiği futbolcularla fotoğraflarda bir araya gelme şansı yakalayacağı ve isimlerine özel tasarlanmış katılım sertifikasını ücretsiz olarak alabilecekleri kaydedildi.





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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolSüperligTurVodafone Park
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