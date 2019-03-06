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Vodafone Yarı Maratonu'na doğru

- Organizasyona katılım kayıtları, 29 Mart'a kadar devam edecek

Vodafone Yarı Maratonu'na doğru
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İSTANBUL (AA) - Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için kayıtlar 29 Mart'a kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılması beklenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek.


- Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasında


2017 yılında Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip.

İstanbul'da tarihi yarımadanın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor.


- Rekortmen atletler katılacak


Kadınlar kategorisinde 2017 yılında 1.06.19'luk derecesi ile yarı maraton parkur rekorunu kıran ve kasım ayındaki Vodafone İstanbul Maratonu'ndaki derecesiyle Türkiye'nin en hızlı kadın atleti unvanını elinde bulunduran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, Vodafone Yarı Maratonu'nda yeniden boy gösterecek.

Ayrıca erkekler kategorisinde 2018 yılında parkur rekorunu kırarak 59.50'lik derecesi ile Türkiye'yi bir saatin altında yarı maraton koşulan 17 ülkeden biri yapan Etiyopyalı atlet Amdework Walelegn yeni rekorlar için maratona katılacak.

Geçtiğimiz yıl yarı maratonda erkekler parkur rekoru kıran Etiyopyalı atlet Walelegn, ekim ayında katıldığı Yeni Delhi Yarı Maratonu'nda kişisel derecesini geliştirerek 59.22'lik dereceyle 21 kilometrelik parkuru tamamlamıştı. 20 yaşındaki genç atletin bu yıl da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda yeni bir parkur rekoruna imza atması bekleniyor.






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