Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

ANKARA (AA) - Voleybolda, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur G Grubu maçlarına katılmak için yarın Macaristan'a hareket edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 4-7 Ocak'ta, Macaristan'ın Miskolc kentinde yapılacak maçlar, bin 300 seyirci kapasiteli Generali Arena'da oynanacak. Türkiye, G Grubu'nda Macaristan, Portekiz ve Slovakya ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Milli Takımı, ilk maçını 5 Ocak Cuma günü TSİ 17.00'de Slovakya, 2. maçını 6 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00'de Portekiz ve 3. maçını 7 Ocak Pazar günü TSİ 19.30'da Macaristan ile yapacak.

29 takımın, 8 grupta tek devreli lig usulüne göre karşılaşacağı 2. tur sonunda grup liderleri ile grup ikincileri arasında en iyi sonuca sahip 3 takım, 13-21 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek finallere katılma hakkı kazanacak.

Kafile başkanlığını TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar'ın yapacağı milli takımda, şu oyuncular yer alıyor:

Çağla Salih, Damla Tokman, Devrim Düzen, Gülce Gültekin, Hanife Özaydınlı, Karmen Aksoy, Melissa İlona Biber, Melisa Nur Temiz, Pelin Eroktay, Sabire Karacaova, Sude Hacımustafaoğlu, Sude Pehlivan.

















