Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası





ANKARA (AA) - 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ukrayna'da Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci tur maçlarına çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, B Grubu'nda ev sahibi Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan ve Macaristan ile karşılaşacak.

Grupta maçlar Cherkasy şehrindeki bin 500 seyirci kapasiteli Palace of Sports Budivelnyk'te oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını yarını TSİ 21.00'de Macaristan ile yapacak.

İkinci turda dörderli 7 grupta 28 takım, tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Gruplarını lider bitiren takımlar ve en iyi üç ikinci, 7-15 Nisan'da Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.





- Program





Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

21.00 Türkiye-Macaristan

5 Ocak Cuma:

21.00 Gürcistan-Türkiye

6 Ocak Cumartesi:

18.30 Ukrayna-Türkiye





- Kadro





18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ahmet Boz, Ahmet Tümer, Ali Kağan Çil, Baran Yılmaz, Berkün Eber Üstündağ, Cafer Kirkit, Efe Bayram, Egecan Avcıl, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Onur Günaydı.

