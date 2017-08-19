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Voleybol: 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

- Türkiye: 3 - Şili: 0

Voleybol: 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - 19 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Bahreyn'de düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Şili'yi 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Isa Town ve Riffa kentlerinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türkiye, Şili ile karşılaştı.

Milliler, Riffa kentindeki karşılaşmayı 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

Gruptaki ilk maçında dün Rusya'ya 3-0 yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 15.00'te Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

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